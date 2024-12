Lanazione.it - Due giornate tra storia e attualità sulla chiesa di Santo Stefano dei cavalieri

Pisa 10 dicembre 2024 - Venerdì e sabato dueper fare il puntodidei. A cominciare da venerdì si terrà nel Palazzo della Carovana della Scuola Normale Superiore un convegno internazionale dal titolo « “Principale onor di questa piazza”.deia Pisa», in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno. Studiose e studiosi provenienti dall’Italia e dall’estero parleranno dell’importanza storica e artistica delladidei, progettata da Giorgio Vasari ed edificio di culto dell’Ordine religioso-militare istituito nel 1562 da Cosimo de’ Medici. In chiusura di convegno, sabato alle 21.15, nelladi San Michele in Borgo (in Borgo Stretto a Pisa), si terrà il concerto “I maestri di cappella nellaconventuale deidinel diciottesimo secolo”, con il Coro Polifonico San Nicola e i Solisti della Tuscan Chamber Orchestra,Barandoni direttore.