Nerdpool.it - Chris Evans tornerà nell’MCU in Avengers: Doomsday! Tutto quello che sappiamo

Leggi su Nerdpool.it

potrebbe davvero tornare nel Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto riportato da TheWrap, l’ex interprete di Captain America sarebbe stato scelto per, uno dei più attesi prossimi capitoli del franchise. Questa notizia segna il primo grande annuncio sul cast del film dopo la rivelazione bomba del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino al San Diego Comic-Con.sarà ancora Steve Rogers?Non è ancora chiaro sea interpretare Steve Rogers, il personaggio che ha abbandonato lo scudo di Captain America per passarlo a Sam Wilson (Anthony Mackie) al termine di: Endgame nel 2019. Tuttavia, il multiverso potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel suo ritorno.ha già fatto un cameo multiversale in Deadpool & Wolverine, ma non nei panni di Captain America: in quell’occasione ha ripreso il ruolo di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, che aveva interpretato nei due film di Fantastic Four del 2005 e 2007.