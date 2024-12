Ilrestodelcarlino.it - "Cbf, bella reazione". E si rivede Busolini

"Il terzo set lo abbiamo iniziale male dopo aver fatto i primi due in modo impeccabile". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, commenta il successo 3-0 su Casalmaggiore nella prima giornata dell’A2 di volley femminile. "Alle ragazze – aggiunge – avevo chiesto di spingere dall’inizio alla fine, l’abbiamo fatto per tre quarti e abbiamo un po’ mollato all’inizio del terzo set, però mi è piaciuta lae la mentalità avuta in difesa nella parte finale. Poi Bresciani ha fatto vedere negli ultimi scambi che è di una categoria superiore e quindi dà il motore a tutta la squadra, per poi ripartire sul contrattacco e sulla copertura". Il libero Giulia Bresciani è stata premiata come Mvp del match: "Il terzo set è stato molto più combattuto, forse noi abbiamo battuto un po’ peggio e commesso qualche errore di troppo, poi sul finale ogni palla può essere decisiva".