Campana punta a realizzare una comunità energetica il sindaco Chiarello | Un vantaggio per tutta la cittadinanza

(Adnkronos) - Il Comune lavora al progetto insieme a Fotovoltaica Srl, azienda leader del settore che ha già avviato varie Cer in Calabria(Cosenza), 10 dicembre 2024., piccolo comune in provincia di Cosenza che la leggenda racconta essere stato fondato dall'eroe greco Filottete, si prepara ad intraprendere una decisa svolta Green con la realizzazione di una(Cer). “Si tratta di un progetto avviato un paio di anni fa, appena abbiamo saputo che laeuropea intendeva favorire questo tipo di iniziativa” racconta ilAgostino, convinto dei molteplici vantaggi dell'iniziativa: “Consentirà di ridurre i costi economici, in primo luogo rendendo pari a zero quelli legati al trasporto dell'energia, e renderà autonomo il territorio, evitando che in futuro si verifichino speculazioni”.