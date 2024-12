Zon.it - Baronissi, fermato spacciatore 20enne in possesso di hashish e marijuana

Nella serata di ieri, lunedì 9 dicembre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, con il supporto dei colleghi della Stazione di, hanno arrestato un giovane di 20 anni, di origini tunisine ma residente nel comune della Valle dell'Irno. Il fermo è avvenuto nell'ambito di un controllo mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto circa 100 grammi di, 5 grammi di, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 150 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività illecita.Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice per il processo direttissimo.