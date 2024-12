Lanazione.it - Zenith corsara, vittoria pesante sul valico

Sasso Marconi 1Prato 3 SASSO MARCONI: Celeste, Barattini (73’ Armaroli), Montanaro (75’ Lisanti), Bonfiglioli, Cinquegrana (46’ Cudini), Marcaletti, Jassey, Pampaloni (73’ Tarozzi), Mancini (55’ Michael), Galassi, Deme Serigne. All. Pedrelli.PRATO: Brunelli, Casini, Cela, Fiaschi, Perugi, Kouassi (46’ Toccafondi), Cecchi, Saccenti,Toci (60’ Nistri), Falteri (80’ Tempestini), Cellai (87’ Mertiri). All. Settesoldi. Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave. Reti: 56’ e 82’ Cellai, 74’ Cecchi, 87’ Deme Serigne. TORNA al successo nel girone D di serie D laPrato, che con una prestazione maiuscola si impone per 3-1 in casa del Sasso Marconi. I pratesi, con questo successo, tirano una bella boccata di ossigeno nella bassa classifica, salendo a quota 14 punti e superando in un sol colpo Fiorenzuola e San Marino, pur rimanendo nella momentanea griglia play out.