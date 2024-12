Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens e l’intervista in auto, un segmento acclamato nel backstage di SmackDown

ha catturato l’attenzione durante l’episodio didel 6 dicembre, ma non sono stati solo i fan ad apprezzare le sue imprevedibili trovate: anche i dirigenti della WWE si sono detti entusiasti. Secondo Fightful Select, ildicon Michael Cole, realizzato all’interno della suaa noleggio fuori dal Target Center, è stato “molto ben accolto” nel.Nel tipico stile di, l’impostazione è stata tutt’altro che ordinaria. Spiegando la sua decisione di evitare l’ingresso nel Target Center a causa di precedenti scontri con la sicurezza della WWE,ha invitato Cole a unirsi a lui in macchina per un’intervista.conquistae fanIlunico ha offerto un mix di comicità e personalità, ricevendo elogi all’interno della WWE per la creatività e la capacità didi rendere convincente qualcosa di così inaspettato.