Tramontano, nella boutique di via Chiaia si brinda alla nuova collezione

Glamour e brindisi in via143 presso la storicaper la presentazione dellacapsule collection LVNA, la mini bag disponibile in edizione limitata e in vendita in store a partire da ieri., celebre fin dal 1865 per l’antica tradizione partenopea della lavorazione del cuoio e della pelle, propone borse da donna, cartelle professionali, valigie e accessori da viaggio e di piccola pelletteria che esprimono un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione tracciando fino ad oggi un percorso all’insegna della sapienza artigianale, della ricerca e dello stile. Graziecura epassione rivolte ad ogni singola creazione,è un simbolo di made in Italy apprezzato non solo in Italia ma anche al livello internazionale e ieri ha raccolto un nuovo ennesimo successo.