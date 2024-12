Liberoquotidiano.it - Teo Mammucari sbrocca e lascia subito lo studio di Belve? Clamoroso: va tutto in onda

La brusca interruzione dell'intervista di Teoandrà indomani, martedì 10 dicembre, su Rai 2. Il conduttore, stando a quanto trapelato finora, avrebbeto la registrazione della puntata perché irritato dalle domande della conduttrice e ideatrice del format, Francesca Fagnani. L'intervista, dunque, sarebbe durata all'incirca 10 minuti. Minuti che, come riportato da Dagospia, verranno trasmessi integralmente nell'appuntamento di domani in prima serata. In questo modo sarà svelato anche il motivo per cuisi sarebbe infastidito così tanto. A riportare per primo l'indiscrezione è stato nei giorni scorsi il sito Davidemaggio.it: "Dopo le prime domande di Francesca Fagnani, il conduttore – visibilmente irritato – ha deciso dire lo, sotto lo sguardo incredulo del pubblico", si legge sul sito dell'esperto di tv e spettacolo.