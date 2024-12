Oasport.it - Skicross, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Val Thorens: Deromedis guida il gruppo azzurro

Finalmente si comincia. Ladeldi, disciplina del freestyle sulle nevi, prenderà il via. Il tutto è previsto in Val(Francia) con il primo dei due turni di qualificazione in vista delle due sfide di giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. La compagine italiana, diretta da Bartolomeo Pala, saràdal campione delin carica Simone.L’ha fatto vedere di essere in forma nella gara FIS che si è tenuta a Pitztal (Austria). L’si è imposto nella Finale contro i canadesi Kevin Drury (secondo) e Reece Howden (terzo) e il tedesco Niklas Hoeller (quarto). L’obiettivo del fuoriclasse trentino sarà quello di fare meglio dell’annata passata nel massimo circuito internazionale, citando le due vittorie a St.Moritz e a Bakuriania.C’è stato modo di rompere il ghiaccio, dunque, e sarà interessante capire cosa accadrà in questa prima uscita nel massimo circuito.