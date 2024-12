Gamberorosso.it - “Milano è diventata un mangificio. Masterchef? Mi annoia". Intervista a Stefano Nazzi, giornalista di Indagini

È diventato l’idolo di chi predilige il genere true crime, la sua voce è ormai familiare, e se si prova a pronunciare il suo nome, la frase successiva che viene in mente è: «Faccio ilda tanti anni», dall’incipit del suo famoso podcast “”, fra i più ascoltati d’Italia. In effetti,, illo fa da tantissimi anni. Ma come mangia, dove mangia e come preferisce la pizza? Ce lo siamo fatti raccontare da lui.Delle vicende di cronaca di cui si è occupato nella sua carriera, ne ricorda una in cui il cibo o il vino sono stati al centro della storia?Mi viene in mente l’omicidio di Melania Rea. I motivi per cui il marito, Salvatore Parolisi, la uccise sono tanti, fu un grave femminicidio, però il pretesto, diciamo, che lo fece muovere fu il pranzo di Pasqua.