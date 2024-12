Panorama.it - Il programma da weekend e quello per la vita

Oltre la metà di chi fa parte delle nuove generazioni non vuole figli: legittimo. Ma non conoscerà mai la felicità che danno certi primi passi.L’altro giorno mia nipotina Agata, 11 mesi, ha mosso i suoi primi passi. Ho visto e rivisto quel video un’infinità di volte. L’ho commentato. Poi l’ho rivisto. Poi l’ho mandato in giro. E poi l’ho rivisto ancora. Che ci volete fare? Con il passare degli anni si rincitrullisce un po’. Ma avete presente che cosa vuol dire una bimba di 11 mesi che barcolla incerta sulle sue gambe, appoggiandosi a quel che trova, un piede dopo l’altro per compiere quel piccolo passo per un bebè, grande passo per l’umanità, che è la sua prima camminata? Avete presente il suo sguardo prima spaventato, poi compiaciuto, la sua soddisfazione, la paura che diventa felicità? Avete presente quando cade e cerca una mano per rialzarsi? Pensate che possa esistere qualcosa di più vicino alla gioia pura?State tranquilli, cara generazione No Kids, cari giovani che non volete più fare figli: oggi non vi farò la morale.