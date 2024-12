Iltempo.it - Hamas detta le condizioni per liberare alcuni ostaggi: cosa vuole in cambio

Leggi su Iltempo.it

avrebbe presentato ai mediatori egiziani un elenco iniziale con i nomi diche potrebbero essere inclusi in un eventuale accordo per la liberazione delle persone tenute prigioniere nella Striscia di Gaza da oltre un anno indella scarcerazione di detenuti palestinesi in Israele. A fare il punto della situazione è il giornale Al-Araby Al-Jadeed in un articolo rilanciato dal Jerusalem Post secondo cui nell'elenco ci sarebbero quattrocon la cittadinanza americana, oltre ad anziani e persone malate.avrebbe anche presentato un elenco con i nomi dei detenuti palestinesi dei quali chiede il rilascio. E, secondo Al-Araby Al-Jadeed, una delegazione israeliana dovrebbe essere oggi al Cairo per ulteriori colloqui. Si riapre uno spiraglio di speranza per chi è ancora in mano ai terroristi palestinesi: le parti starebbero lavorando a un accordo parziale in base al quale glinella categoria 'umanitaria' verrebbero liberati indi un cessate il fuoco esteso e del rilascio dei prigionieri palestinesi.