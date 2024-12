Ilfoglio.it - Ci sono vittime nell'esplosione di un deposito dell'Eni a Calenzano. Le immagini

C'è stata una fortenelcarburanti'Eni a, in provincia di Firenze. Al momento il bilancioè di almeno un morto e sette feriti.stati "allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso", informa sui social il governatorea regione Toscana. Eugenio Giani dice anche che i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme in modo da evitare la propagazione ai depositi vicini. La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia. Secondo Giani, i feritidue codici verdi a Careggi, un codice rosso ustionato a Careggi, un codice giallo per trauma cranico a Careggi, un codice rosso al Centro Grandi Ustioni di Pisa e due codici gialli a Prato. La deflagrazione è avvenuta in un'area definita punto di carico dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante.