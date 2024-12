Iltempo.it - Cade Assad ma ora serve la democrazia

Non chiedete a me cosa sarà della Siria. Non lo so e credo che non lo sappia nessuno. Il regime diè caduto in una notte dopo 50 anni e, come succede da un po' di tempo, l'Occidente l'ha saputo a cose fatte. Spero sappia presto a cose fatte che è caduto anche l'ayatollah Khamenei, sodale di, a cui Putin concederà certamente il prossimo asilo politico. Non so chi possa riuscire a eliminare il capo dell'islamismo che ha dichiarato guerra non solo a Israele ma alle democrazie occidentali, ma da ieri penso che possiamo farcela. L'ho capito guardando Notre Dame, dove Macron ha cercato di mettere in scena una Francia e un'Europa che non esistono più. E dove gli occhi erano puntati sul presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, e su Giorgia Meloni, la premier italiana che da underdog sta cambiando la natura profonda dell'Unione europea.