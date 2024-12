Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Castelnovo Monti corsara ad Argenta

7082 CESTISTICA: Farina 9, Federici 7, Lusuardi, Cortesi 17, Magnani 2, Cattani, Manias, Boggian 8, Trinca 8, Alassio 6, Reggiani 3, Tumiati 10. All. Ortasi. LG COMPETITION CAST.: Romei, Vozza D. 3, Bucci, Reale 5, Brevini 2, Giberti 3, Bravi 4, Liepins 20, Rossi 20, Morini 11, Ciano, Mallon 14. All. Vozza G. Arbitri: Zuffa di Bologna e Pongiluppi di Modena. Parziali: 14-16, 32-33, 53-66. Seconda vittoria esterna consecutiva per l’LG(14),ad(6) con 4 uomini in doppia cifra: dopo 20’ equilibrati, gli appenninici fuggono via nel terzo periodo, trascinati da Rossi e Liepins, rendendosi irraggiungibili per i padroni di casa, che non riescono mai a tornare sotto le 8 lunghezze di svantaggio.