Ancora piogge e temporali: allerta meteo di livello giallo fino alle 18 di domani

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha ulteriormente prorogato la vigentediper precipitazioni sparse, anche con rovesci eintensi: la perturbazione insisterà sul nostro territorioper qualche ora e la criticità idrogeologica permarrà18 di, martedì 10 dicembre.I fenomeni, in ogni caso, sono in attenuazione su alcune zone. Si inizia oggi con unggerimento in Alta Irpinia e Sannio e si prosegueanche con la zona 2 (Alto Volturno e Matese) e 7 (Tanagro.Sul resto della Campania la perturbazione porterà rovesci eassociati a fenomeni connessi al rischio idrogeologico localizzato: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori.