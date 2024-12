Zonawrestling.net - NXT Deadline: In un agguerrito Iron Survivor Challenge femminile la spunta Giulia allo scadere

L’maschile ha aperto, quellolo ha chiuso con un main event che non ha deluso i fan in arena e a casa. Grandi nomi per questo match che ha messo in palio il posto da #1 contender al titolo NXT detenuto da Roxanne Perez., Stephanie Vaqueer e Zaria, arrivate da pochi mesi, ma subito impattanti, affiancate da Sol Ruca e Wren Sinclair ultima qualificata un po’ a sorpresa, ma pronta a recitare il ruolo dell’underdog per sorprendere ancora.Dieci minuti per il primo puntoAd iniziare il match sono statee un’emozionata Wren Sinclair. Uno start del match decisamente diverso da quello maschile, ritmo lento con le due “intrappolate” in una danza di tentati schienamenti continuamente ribaltati. L’azione si è velocizzata con l’ingresso di Sol Ruca dopo 5 minuti, un deciso cambio di passo per qualche minuto prima di un rallentamento dovuto ad infiniti tentativi di sottomissione, anche doppia come nel caso di