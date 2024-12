Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: lotta furiosa tra i due con entrambi in crisi di tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:48 E oltretutto va sempre bene 16. Cd2. Ma adesso chissà se nelle ristrettezze dii due riusciranno sempre ad adottare il corretto piano, forse i primi segni anche di quel tipo di pressione si vedono già ora.15.g6?! by, instead of the most natural 15.e6 followed by Bd6, is a strange decision – one that probably will raise some questions at the press conference.had a clear advantage for the first time in the game; now, it has evaporated. #pic.twitter.com/uh41srTBdg— ICC chessclub.com (@chessclubICC) December 8,12:46 Adessoha ildi bloccare i pedoni del Nero con a4, una mossa che è indubbiamente tentatrice. 35 minuti e meno sull’orologio per lui, mentre sono 39’46” per