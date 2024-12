Formiche.net - Irini-MarCom, la sicurezza marittima come fattore di complementarità Ue-Nato

Ue enavigano insieme le acque caotiche delle relazioni internazionali attuali. La tredicesima edizione della conferenza “Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean” (Shade Med), tenutasi a Roma, alla base di Centocelle, ha confermato il ruolo di forum strategico per affrontare le principali sfide dellanella regione mediterranea. La crescente rilevanza della cooperazione tra Unione Europea e Alleanza Atlantica in un contesto geopolitico sempre più complesso è ciò che escemessaggio di fondo dell’evento, co-organizzato dall’operazione EuNavFor Med “” e dal Comando Marittimo della).Al centro del dibattito è emersa con forza latra, presentataun esempio tangibile del valore strategico della collaborazione tra l’Unione Europea e il blocco alleato.