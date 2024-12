Lanazione.it - Fezzanese alla prova Siena. E l’obiettivo è la riscossa

Trasferta di prestigio per lache questo pomeriggio alle ore 14.30 sarà di scena sul campo del blasonato, squadra che ha militato nei professionisti compresa la serie A, nella quindicesima giornata del girone E di serie D. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Martina Molinaro di Lamezia Terme con assistenti Di Curzio di Civitavecchia e Bianchi di Roma 1. La compagine del presidente Arnaldo Stradini cercherà di conseguire un risultato positivo per continuare la sua mini serie positiva avendo conquistato quattro punti nelle ultime due giornate. Proprio domenica scorsa i fezzanoti, battendo 2-1 a Seravezza il San Donato Tavarnelle, sono tornati al successo dopo un’attesa di quasi due mesi che li ha rilanciati nella lottasalvezza ed è da lì che vogliono ripartire per tentare una difficile rimonta che visto che mancano ancora numerose partitefine del campionato è ancora possibile.