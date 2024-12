European Film Awards 2024 | Emilia Pérez trionfa

Leggi su Cinefilos.it

L’ultimodi Jacques Audiard,, ha dominato glia Lucerna, in Svizzera, aggiudicandosi i premi di migliore miglior regista. Ildi Audiard è arrivato alla serata a pari merito con La stanza accanto di Pedro Almodovar per il maggior numero di nomination. Il bottino delinclude anche la migliore attrice per Karla Sofia Gascón e la migliore sceneggiatura.Altri grandi vincitori questa sera in Svizzera sono stati il ??regista Gints Zilbalodis che ha vinto il premio come migliord’animazione per il suodi successo Flow e ilpalestinese-israeliano No Other Land che ha vinto il premio come miglior documentario.Gli, votati dai circa 5.000 membri dell’Academy di Berlino in tutta Europa, sono anche visti come un indicatore per il quale ieuropei probabilmente prenderanno piede nella stagione dei premi degli Stati Uniti.