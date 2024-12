Oasport.it - Equitazione: A La Coruna vince Philipp Weishaupt, De Luca paga un errore

La settima prova della FEI Jumping World Cup 2024-2025, tenutasi a La, è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose sul tracciato spagnolo.Il tedesco, in sella a Coby 8, fa saltare il banco con un doppio nettonte, in particolare al jump off quando, con il tempo di 36.11, riesce a coprire il percorso di gara galiziano arrivando davanti a tutti. In seconda e terza posizione invece si sistemano rispettivamente il veterano britannico Robert Whitaker con il suo cavallo Vermento – tempo di 36.56 – e lo spagnolo Jesus Garmendia Echevarria, montante Callias e capace di superare tutte le barriere in 37.19.In casa Italia c’è da registrare il 27esimo posto di Lorenzo De: l’azzurro, con Curcuma Il Palazzetto,caro unnel primo round, che lo estromette dallo spareggio finale (74.