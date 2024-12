Romadailynews.it - Contro il bullismo e cyberbullismo, al via il progetto nelle scuole e associazioni sportive

Roma Capitale ha lanciato unsperimentale per contrastare ile il cyber, rivolto allee alle, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale che favorisca la prevenzione e il contenimento di questi fenomeni. Ilè stato sviluppato grazie alla collaborazione tra il Tavolo interistituzionale di coordinamento per la lotta ale al cyber, istituito presso il Campidoglio, l’assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro e l’Assemblea Capitolina.Il cuore delè rappresentato dalla metodologia dell’Educazione Circolare Emotiva, un approccio innovativo ideato dal prof. Aldo Grauso, coordinatore scientifico del Tavolo tecnico, già direttore del corso di alta formazione in Psicologia giuridica e forense dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.