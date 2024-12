Ilnapolista.it - Buongiorno: «Con Lukaku ci scambiamo consigli su come migliorare»

Il difensore del Napoli, Alessandro, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita contro la Lazio:Le parole diL’esclusione dalla Coppa Italia?«Dobbiamo essere delusi, dobbiamo lavorare. Oggi abbiamo preparato la partita in questi pochi giorni. Siamo carichi, abbiamo voglia di fare un grande match».Leggi anche: Quagliarella: «Stasera sarà tutto diverso rispetto a giovedì. Conte sarà bello arrabbiato»Ti capita di dare qualcheo a?«Sicuramente con lui ci parliamo molto. Io per avere qualcheo sui movimenti degli attaccanti, e invece gli do qualcheo io magari per i difensori. È ovvio che quando c’è una fase difensiva così organizzata, dove tutti si impegnano, dobbiamo riuscire a equilibrare questa cosa qui cercando di segnare ed essere più cinici davanti.