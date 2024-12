Oasport.it - Australian Open 2025: Ofner è il primo a dare forfait, Bellucci fuori di 4 posti

Si è registrato ilrelativo agli. Il protagonista, in negativo in questo caso, è Sebastian. L’austriaco non giocherà a Melbourne. La causa pressoché certa è un infortunio al tallone d’Achille, per il quale è stato recentemente operato. Per questo non lo rivedremo in campo almeno fino a marzo.Questo fa sì che il suo posto verrà preso da una delle figure che ha ispirato di più nel 2024 a livello di storie: quella di Jacob Fearnley, passato dal giocare i tornei minori all’essere incisivo e per nulla spaventato dalla prospettiva di giocare contro Novak Djokovic sul Centre Court di Wimbledon.Al momento, dunque, il cut off è posto al numero 99 dell’entry list, con Mattiache a questo punto èdi 4: davanti a lui ci sono ancora l’argentino Federico Coria, il francese ed ex semifinalista di questo torneo Lucas Pouille e il tedesco Dominik Koepfer.