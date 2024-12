Dilei.it - Anticipazioni Domenica In: Mara Venier accoglie i Big della musica (e non solo)

non si ferma in occasioneFesta dell’Immacolata.8 dicembreIn andrà regolarmente in onda con ospiti alcuni cantanti di spiccoitaliana ma anche registi, filosofi e uno speciale omaggio di Papa Francesco. Il programma si conferma anche in questa stagione televisiva come uno dei più apprezzati del piccolo schermo, basti pensare che l’ultima puntata ha registrato oltre 2.800.000 spettatori con il 18.07% di share.In, lee gli ospiti dell’8 dicembre8 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la tredicesima puntata diIn condotta da. La puntata si aprirà con i Ricchi e Poveri, protagonisti di un ampio spazio nel quale ripercorreranno la loro carriera e si esibiranno in studio con alcuni loro ultimi successi come Aria e Ma non tutta la vita, oltre a presentare il loro nuovo singolo Il Natale degli Angeli.