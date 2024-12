Quotidiano.net - Willem Dafoe e Robert Eggers tornano con Nosferatu: una rivisitazione gotica

Non c’è due senza tre. Dopo The Lighthouse e The Northman,torna a collaborare conper, pellicola in sala dal 1º gennaio con Universal Pictures. Il film è ispirato alla sceneggiatura firmata da Henrik Galeen del classico del cinema muto del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau,il Vampiro, e al romanzo Dracula di Bram Stoker. Questaè incentrata sull’ossessione tra una giovane donna tormentata, Ellen (Lily-Rose Depp), e il terrificante vampiro che si è infatuato di lei, il conte Orlock (Bill Skarsgård), nella Germania del 1838. Nel film,interpreta Albin Eberhart Von Franz, uno scienziato caduto in disgrazia per il suo legame con l’occulto, chiamato a curare Ellen, vittima di crisi spaventose e senza un’apparente motivazione.