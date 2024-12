Superguidatv.it - Tempesta d’Amore, trame future: Leander sarà accusato della morte di Vroni?

I fans diseguono da qualche tempo con il fiato sospeso le inchieste sulladi, che hanno infangato il nome di. Sul giovane medico pesa infatti l’accusa di essere responsabile di quanto accaduto. A breve arriverà il verdetto, scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe in onda su Rete 4.Anticipazionitende una trappola a GesineLa vita diSaalfeld è diventata un inferno da quando Alexandra ha convinto Gesine a testimoniare contro di lui, accusandolo apertamente di negligenza professionale nelle cure di. La giovane sarebbe morta – stando a quanto sostenuto dall’infermiera – per colpa di una cura sbagliata. Peccato però che la testimonianzadonna sia falsa, e scaturita solo dall’intervento di Alexandra che ha corrotto Gesine per far incriminare il giovane medico.