Napolipiu.com - Summit di Mercato De Laurentiis-Manna: Pronti i Colpi del Napoli per Gennaio

Leggi su Napolipiu.com

Vertice nella sede di Piazza Venezia tra il presidente e il ds azzurro per pianificare le mosse di. Desereno dopo l’eliminazione in Coppa Italia.Ilaccelera suldiper rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri si è tenuto un importante vertice dia Roma tra il presidente Aurelio Dee il direttore sportivo Giovanni.Il patron azzurro ha mostrato serenità nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Una lezione di vita sportiva”, ha commentato Dedurante la presentazione del libro di Mimmo Caratelli, spiegando come la scelta di schierare le seconde linee contro la Lazio sia stata condivisa da tutte le componenti del club.