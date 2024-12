Ilgiorno.it - Stagione teatrale alla Scala: da Il Nome della Rosa a Così fan tutte

Nel suo complesso, unaben articolata. Tra le serate più stimolanti, una prima assoluta: un’opera tratta dal romanzo di Eco Il, libretto (che impresa!!) di Pierre Senges e Stefano Busellato; musicato da Francesco Filidei che giunge al suo terzo appuntamento col teatro musicale; diretto da Ingo Metzmacher chemusica contemporanea è alfiere; e messa in scena da un team tra i massimi di oggi, Damiano Michieletto regista e Paolo Fantin scenografo. All’opposto del nostro contemporaneo, l’epoca barocca; novità assoluta per la, un titolo di autore oggi poco frequentato ma nel ’700 assai famoso e prolifico, Florian Leopold Gassmann, “L’opera seria“. Solo a leggere alcuni nomi dei protagonisti (Fallito, Stonatrilla, Sospiro, Befana, Smorfiosa, Delirio) s’intuisce essere una satira del convulso mondo melodrammatico, che troverà interpreti ideali in Laurent Pelly regista e in Christophe Rousset, che dei direttori specializzati nel repertorio barocco è tra i maggiori protagonisti (indimenticabile la sua Calisto di tre anni fa).