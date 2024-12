Sport.quotidiano.net - Lumezzane-Pro Patria: Franzini punta alla vittoria per i play-off nonostante le difficoltà difensive

A circa un mese di distanza dal successo interno con l’AlbinoLeffe, ilospita la Procon la ferma intenzione di conquistare tre punti preziosi per la corsa-off. Il tecnico(nella foto), che ha sottolineato la prova positiva offerta dai suoi su un campo difficile come quello del Novara per una bella conferma delle qualità dei valgobbini, in questa vigilia deve fare i conti con due questioni. Da una parte l’attenzione resta sugli infortunati che, soprattutto per la difesa, rischiano di far proseguire il momento di emergenza con il quale i rossoblù si stanno confrontando ormai da diverse settimane. Dall’altra, come ha confermato l’intenso lavoro portato avanti in settimana, c’è la volontà di crescere sul piano della concretezza offensiva, così da sfruttare in modo migliore le occasioni che Taugourdeau e compagni riescono a costruire.