Il mistero di Montefiorino, Daniela Ruggi scomparsa nel nulla e il rebus dell’amico ‘sceriffo’

Modena, 7 dicembre 2024 – Sarebbe stato l’ultimo ad averla vista, anche se pare si sia “confuso” sulla data. In auto aveva i suoi slip e le calze. “Le ha lasciate da me quando ha fatto la doccia”, ha detto in diretta tv. Nella sua abitazione, però, è stato scoperto un vero e proprio arsenale. Si svolgerà questa mattina in carcere l’udienza di convalida dell’arresto di Domenico Lanza, 66 anni di Polinago, nell’Appennino modenese, ma a lungo residente a Cavriago, nel Reggiano e noto a tutti come ‘Lo Sceriffo’. L’uomo è stato sentito dai carabinieri mercoledì sera in qualità di testimone, di persona informata sui fatti circa la misteriosadi. Parliamo della 31enne di Vitriola di, sparita nelil 18 settembre scorso. Quel giorno la giovane, per tutti una ragazza ‘fragile’, fu trasportata in ospedale, a Sassuolo per una visita a seguito di un malore.