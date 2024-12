Lanazione.it - Giorgio Dal Canto in mostra al Palp: 'Vita, Opere e Bugia' fino al 9 marzo

Ci sono i Bombetta e i Righe, Pinocchio e i pinocchi e poi gli Acari.Dal, conosciuto come Babb, si racconta nella sua retrospettiva allestita ale che sarà visitabile da oggi al 9prossimo. L’esposizione, dal titolo, si avvale diprovenienti in gran parte dalla collezione privata di Giuseppe Diomelli, con alcuni preziosi inediti e da quelle di Nocchi e Polidori e di alcune sale animate da soluzioni immersive e teatrali. Tutto per la regia di Alberto Bartalini. Si tratta di(circa 50 quelle nelle sale del) dipinte con sapienza coloristica e minuziosità calligrafica, derivate dalla esperienza di Dalcome decoratore. I principali protagonisti sono i Bombetta, supponenti e tronfie figure con il classico cappello nero, simbolo scontato di una borghesia opulenta e i Righe, teneri e patetici uomini con maglie a strisce orizzontali, in apparenza assoggettati ai simboli del potere, in realtà protesi verso una propria dimensione di libertà.