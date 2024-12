Frosinone 17enne accoltellato dal branco per un telefonino | salvato dall’autista di un bus

Leggi su Dayitalianews.com

Un. Ha rischiato di morire perché dei balordi hanno ritenuto che uno smartphone fosse più importante della sua vita. Il 17ennnealla pancia è la vittima di un tentativo di rapina.E’ successo a.Iladesso è ricoverato: la prognosi è riservata per vie della gravi ferite subite.Secondo una prima ricostruzione, i criminali sarebbero tre o quattro persone che lo hanno aggredito in piazzale Pertini, nella zona dello Scalo.La vittima è di nazionalità tunisina e le indagini dei carabinieri ora sono orientate verso la comunità nordafricana che la sera affolla la zona della stazione ferroviaria del capoluogo ciociaro.Fondamentale per le prime indagini è stata la testimonianza dell’autista del bus che hail, accorgendosi che sanguinava e veniva inseguito da altri giovani.