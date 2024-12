Inter-news.it - FOTOGALLERY IN – Le foto di Inter-Parma 3-1, 15ª giornata di Serie A

Leggi su Inter-news.it

è terminata da qualche minuto sul risultato di 3-1, gara valida per la quindicesimadiA. Ecco lacon-News.it, presente a San Siro con il nostrografo Tommaso Fimiano (copyright-News.it).3-1 – COPYRIGHT-NEWS.IT, esultanza inA (Photo by Tommaso Fimiano, Copyright-News.it), esultanzaA (Photo by Tommaso Fimiano, Copyright-News.it)Denzel Dumfries a San Siro (Photo by Tommaso Fimiano, Copyright-News.it)Lautaro Martinez (Photo by Tommaso Fimiano, Copyright-News.it)Lautaro Martinez (Photo by Tommaso Fimiano, Copyright-News.it)Marcus Thuram gol inA (Photo by Tommaso Fimiano, Copyright-News.it)Marcus Thuram gol inA (Photo by Tommaso Fimiano, Copyright-News.