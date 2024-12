Giornalettismo.com - È finita l’era del check-in online

Una circolare che dà l’interpretazione, forse definitiva, a un articolo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Alla vigilia dell’inizio del Giubileo, quando Roma e l’Italia dovranno accogliere milioni di pellegrini e un numero ancor più elevato di turisti da tutto il mondo, il Ministero dell’Interno ha inviato a tutti i gestori delle strutture alberghiere sparse sul territorio nostrano un documento ufficiale relativo al self-in che, per essere valido, non dovrà più avvenire in forma esclusivamente telematica utilizzando strumenti. Una decisione che era attesa e che è destinata a modificare l’ecosistema del turismo italiano che, da tempo, basava le pratiche di accreditamento presso una struttura alberghiera anche sull’invio telematico di documenti di riconoscimento degli ospiti.