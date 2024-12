Sport.quotidiano.net - Dilettanti Riapre il mercato. Baudone è del Mulazzo

Andrea Baudi non si muove, il numero dieci appartiene federalmente alla Pontremolese, Baudi avrà il rispetto e l’attenzione che merita ma non se n’andrà. Idem per Mario Verona, non ci sarà l’emorragia di ‘campioni’ all’interno del sodalizio di Piazza Caduti di Superga, su questo non ci sono dubbi. L’Azzurra fa quadrato e annuncia che terrà i suoi uomini migliori, solo Vignozzi ha avuto il via libera, per gli altri e soprattutto quelli di proprietà non esistono margini di trattativa o addirittura di svincoli. "Tutti i pezzi pregiati – afferma il presidente Aprili – resteranno con noi per raggiungere qualcosa che non è mai successo nel calcio", come dire raggiungere i playoff e vincerli. Il “colpo“, ovviamente per la categoria d’appartenenza era nell’aria da almeno due settimane. È andato a segno ieri sera, pochi istanti prima che il tecnico Massimodesse inizio agli allenamenti.