Iltempo.it - Arriva la "tempesta dell'Immacolata". Giuliacci: il giorno della "tregua"

Il freddo e la neve saranno i due grandi protagonisti di questo fine settimana. È in arrivo sull'Italia la "", che scatenerà "maltempo di stampo tipicamente invernale" destinato a superare il weekend e a caratterizzare anche le prime giornatea prossima settimana. Parola di Mario. Il colonnello, nell'ultimo bollettino pubblicato su meteo.it, ha spiegato che l'instabilità di queste ore "lascerà in eredità una vasta e attiva circolazione depressionaria che abbraccerà tutto il Mediterraneo centrale". Inclusa la nostra Penisola. Tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre, "dovremo fare i conti con altro maltempo", ha anticipato l'esperto. Quali sono le aree in cui bisognerà tenere a portata di mano l'ombrello e indossare indumenti pesanti? Stando alle ultime proiezioni dei moi previsionali, "nuove piogge bagneranno tutte le regioni del Centro-Sud".