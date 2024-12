Amazon e moda | un’alleanza inaspettata

Leggi su .com

Life&People.it Chi l’avrebbe mai detto che, dal suo magazzino polveroso, sarebbe diventato un “guru” della? Da semplice venditore di libri online, ha acquisito un ruolo di leadership anche nel settore del fashion.? Un rapporto che potremmo definire un mix esplosivo di tecnologia e stile che fa un po’ ridere e un po’ pensare. Infatti, è come se il nostro corriere preferito si trasformasse in fashion influencer! Ma al di là di tutto ciò, c’è un fenomeno culturale da analizzare: come mai un colosso dell’e-commerce sta influenzando così tanto il nostro modo di vestire?Negozio virtuale o negozio reale?Online il gioco è semplice. Ma se“diventasse” anche un luogo fisico, tornando così alle nostre vecchie e care consuetudini di acquisto? Ebbene, è successo! Dal 26 novembre al 1° dicembre scorsi, a Milano,ha aperto per la prima volta le porte del suo Black Friday Universe.