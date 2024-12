Amica.it - X Factor 2024

nella prima finale in esterni nella storia del format è una grande festa. L’idea di lasciare Milano e volare a Napoli, nella meravigliosa location di Piazza del Plebiscito è vincente, con circa 16mila spettatori e tutto il calore della città partenopea. Dove però fa freddo (vero giudici?). A trionfare è Mimì Caruso, cantante della squadra di Manuel Agnelli. Poi il trio di Achille Lauro: secondi classificati Les Votives, terzi i Patagarri, quarto Lorenzo Salvetti. X: Robbie Willams apre la finaleLa finale di Xparte con Robbie Williams. L’ex Take That è il super ospite che si esibisce con il suo brano Forbidden Road e fa ballare il pubblico sulle note delle hit Baby Don’t Hurt Me (by David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray) e Be My Lover (Hypaton x David Guetta feat.