Gossipnews.tv - Sanremo Non Sarà Più In Esclusiva Rai: La Sentenza dei Giudici!

Ladel TAR sconvolge: illegittimo l’affidamento diretto alla Rai. Concorrenza e gare pubbliche nel futuro del Festival. Ecco che cosa succederà!Una decisione senza precedenti scuote il futuro del Festival di. Il TAR della Liguria ha stabilito che l’affidamento diretto dell’evento alla Rai da parte del Comune diè illegittimo. Unastorica che obbligherà il Comune a indire una gara pubblica per il Festival 2025, aprendo così le porte a nuovi possibili organizzatori.Per l’edizione che si svolgerà tra pochi mesi non ci saranno cambiamenti: è stata salvaguardata per garantire la regolarità del prossimo evento. Tuttavia, dal 2025 il Comune dovrà avviare un bando aperto agli operatori del settore, eliminando l’automatico legame con la Rai. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il panorama del Festival.