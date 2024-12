Robbie Williams | Sanremo? Nel ’94 con i Take That ero strafatto

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Il Festival di? Lo fanno ancora? Beh, mi piacerebbe essere invitato di nuovo”. A dirlo all’Adnkronos è, in occasione dell’incontro stampa a Roma del biopic ‘Better Man’ di Michael Gracey che racconta l’ascesa, la caduta e la rinascita del cantante di ‘Angels’ e ‘Feel’, dall’1 gennaio al cinema con Lucky Red. Era il 1994 quandoha calcato per la prima volta il palco del Festival dicon i: “Ero, e chi se lo ricorda”. A dirlo all’Adnkronos è, in occasione dell’incontro stampa a Roma del biopic ‘Better Man’ di Michael Gracey, dall’1 gennaio al cinema con Lucky Red. Il film racconta l’ascesa, la caduta e la rinascita del cantante di ‘Angels’ e ‘Feel’, che ricorda “l’energia e il calore dei fan” nella ‘città dei fiori’.