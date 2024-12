Sport.quotidiano.net - Perugia, anche Di Maggio finisce ko. Difesa e attacco: infortuni senza fine

Stavolta è toccato a Difermarsi. Ma il centrocampista è solo l’ultimo di una lista infinita di giocatori costretti a seguire le partite da fuori perché alle prese con. Disarà costretto a saltare la gara di lunedì con il Campobasso e con molta probabilitàquella della domenica successiva sul campo del Pontedera per una "una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra". Con i dovuti scongiuri per i centrocampisti, il reparto centrale è stato quello meno falcidiato dagli, mentrehanno pagato a caro prezzo. La stagione è partita con il piede sbagliato per i due pezzi da novanta della retroguardia biancorossa, Lewis e Dell’Orco che non hanno giocato una partita di campionato. Per Lewis, il 10 agosto, il bollettino ha parlato di lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.