Firenzetoday.it - Natala a San Piero a Sieve: il programma degli eventi

Leggi su Firenzetoday.it

Sarà un periodo ricco di, in particolare con tanta musica, quello di Sanche animerà il periodo che dall’8 dicembre arriverà all’Epifani, per far vivere a sanpierini e visitatori, la magia delle festività natalizie. E’ quello promosso dalla locale Pro Loco, nel quale, oltre.