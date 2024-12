Tpi.it - L’ultimo ostacolo per Netanyahu: la faida interna all’estrema destra in Israele che minaccia la Bibicrazia

L’ultima volta che parlai con l’architetto degli accordi di Oslo, Yossi Beilin, poco dopo gli attentati del 7 ottobre, sembrava impensabile che Benjaminpotesse restare premier didopo la guerra. Oggi però, sondaggi alla mano, il primo ministro israeliano più longevo della storia sarebbe ancora in corsa, nonostante la spaccatura del Paese con una riforma della giustizia che ha provocato proteste inaudite persino tra i ranghi militari; il peggior atto terroristico mai subito dallo Stato ebraico; la più grave crisi con ostaggi delmezzo secolo; quattordici mesi di conflitto su più fronti; i massacri a Gaza e in Libano; un mandato di arresto per crimini di guerra e contro l’umanità della Corte penalezionale; e un processo per corruzione a Gerusalemme.Resta infatti un solosul cammino dell’uomo che soltanto tre anni fa, escluso dal governo per un anno e mezzo dopo 15 anni al potere, decise di scrivere le proprie memorie: la questione dell’allargamento della leva militare alla comunità haredi, i cosiddetti ebrei ultra-ortodossi, costata già il posto all’ormai ex ministro della Difesa, Yoav Gallant (anch’egli destinatario di un mandato di arresto della Cpi), e che rischia o di spaccare il partito del premier (il Likud) o la coalizione di estremache lo sostiene con i voti dei movimenti religiosi.