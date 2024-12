Dilei.it - La Rai rischia di perdere il Festival di Sanremo. Pippo Baudo: “Sarebbe un disastro”

La situazione deldiè più seria del previsto. E non solo per la sentenza del Tar della Liguria che dichiara illegittima l’assegnazione a Rai dell’evento senza una gara. Sono infatti tanti, troppi, i chiari di luna di questi ultimi anni. Dall’addio di Amadeus alla revisione profonda del regolamento, tutto fa pensare alla fine di un’era per la kermesse canora che rimane al servizio pubblico per il 2025 e poi chissà. Qui si riscrive la storia. Ma cosa ne pensa?Le parole disuldifuori dalla RaiSul palco del Teatro Ariston per 13 volte in carriera come conduttore,ha voluto dire la sua sulla possibilità di un addio deldialla Rai, che lo manda in onda da sempre: “Per la Rai non avere più ildiuna perdita enorme, gigantesca, sotto tutti i punti di vista”.