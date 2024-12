Lanazione.it - Abetone, la stagione al via. Aprono gli impianti: adesso si può sciare

(Pistoia), 6 dicembre 2024 – Lasciistica sulla montagna pistoiese è ufficialmente al via. Domani e domenica, 7 e 8 dicembre,glidi risalita dell’e Val di Luce, in concomitanza con l’arrivo del freddo e di un primo, vero assaggio di inverno. A darne comunicazione è Multipass, il consorzio che gestisce glidi risalita del comprensorio die Val di Luce. “Sabato 7 e Domenica 8 dicembre – si legge nel post su Facebook – apertura della seggiovia biposto Campo scuola(orario 9.00/17.00) e della seggiovia Sprella in Val di Luce (orario 9.00/16.00)”. È arrivata la neve, Val di Luce esotto un bello strato bianco. E in pianura? Sempre Multipass, attraverso il proprio sito, fa sapere anche che gli aggiornamenti relativi ae piste aperte “sono effettuati ogni giorno entro le ore 8.