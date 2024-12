Tpi.it - Roma, bambino di 11 anni precipita dalla finestra e muore

Leggi su Tpi.it

Undi 11è morto dopo essere caduta da unadi un palazzo nel quartiere Collatino, periferia est di. La tragedia è avvenuta intorno alle 17 di oggi, giovedì 5 dicembre.Ilè stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bambin Gesù, ma per lui non c’è stato niente da fare. Nella serata è stato dichiarato il decesso.Ancora da chiarire le esatte dinamiche dell’accaduto. Secondo quanto riporta Repubblica, ilto dal decimo piano.Notizia in aggiornamento