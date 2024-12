Ilnapolista.it - Mercato Napoli, Belahyane, Tchatchoua e Coppola dell’Hellas sul taccuino di Manna (Corsport)

Si sta per aprire la sessione invernale del calcioe arrivano i rumors disu quelle che potrebbero essere le mosse del. Il Corriere dello Sport scrive infatti di un possibile asse-Hellas Verona. Sono tre i giocatori suldi“Ilmonitora con enorme attenzione Reda, 20 anni, centrocampista del Verona e della nazionale marocchina nato in Francia. Piace alla Lazio, piace al club azzurro: in prospettiva, con vista sulla prossima stagione e sul futuro. Leggi anche: Dazn: “Voci sulinteressato a Danilo».: «Raspadori centrale nel»Non è l’unico calciatoreche il dssta seguendo: monitorati anche l’esterno destro Jackson, 23 anni, camerunese nato in Belgio che come il collega ha la doppia cittadinanza, e soprattutto Diego, difensore centrale dell’Under 21, 193 centimetri, 2 gol in Serie A di cui il primo, guarda caso, realizzato l’anno scorso proprio al Maradona contro il”.